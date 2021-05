Acácio Valentim entra na estrutura do Sp. Braga

Está encontrado o novo nome para integrar a estrutura do futebol do Sp. Braga, depois da saída de Rui Casaca. Segundo apurou Record, Acácio Valentim vai ingressar no clube, ele que esteve década e meia nos quadros do FC Porto, primeiro como assessor de imprensa e mais tarde como team manager. Esteve, por isso, nos anos de ouro do FC Porto com José Mourinho e André Villas-Boas.





Acácio Valentim tem 45 anos e esteve na China, no Shanghai SIPG como coordenador técnico, depois de ter saído do FC Porto em 2017. O dossiê estava a ser tratado há já bastantes meses, até porque o cargo é fundamental para o futebol profissional arsenalista, sendo que, com a chegada de Acácio Valentim, António Salvador assegurou os serviços daquele que foi a sua primeira escolha.