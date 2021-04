Adeptos do Sp. Braga exigem saída de Hugo Viana do onze do centenário

As imagens difundidas pela CMTV, no programa ‘Liga D’Ouro’, na noite desta quinta-feira, onde se vê Hugo Viana a pontapear repetidamente um acrílico num camarote do Municipal de Braga gerou uma onda de indignação junto de adeptos e sócios do Sp. Braga. Na internet até já corre uma petição pública para retirar o atual diretor desportivo do Sporting do "XI do Centenário" dos guerreiros do Minho.

De acordo com as informações recolhidas por Record, muitos sócios do Sp. Braga também já fizeram chegar ao clube, por email ou mensagem privada, pedido idêntico ao da referida petição. Recorde-se que Hugo Viana representou os minhotos entre 2009 e 2013, tendo participado em 159 jogos e marcado 23 golos, além de ter ajudado o clube a conquistar uma Taça da Liga e a chegar à final de uma competição da UEFA, no caso a Liga Europa.





Por esses motivos, Viana foi eleito para o melhor onze da história do clube, formando trio de meio-campo com Mossoró e Vandinho, por eleição dos associados, feita entre 11 de janeiro e 28 de fevereiro.



No passado dia 25 de abril, Hugo Viana voltou à Pedreira, agora na qualidade de adversário, como diretor desportivo do Sporting. Ficou num camarote do estádio e protagonizou momentos mais tensos com elementos da televisão do Sp. Braga, a NEXT, incluindo o comentador António Caldas, que garante ter sido insultado pelo antigo jogador arsenalista.