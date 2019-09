Afinal, Betano não sai da camisola na Liga Europa

O principal patrocinador do Sp. Braga esteve em risco de ficar fora da camisolas nesta ronda de arranque da Liga Europa. A casa de apostas Betano não está autorizada a operar em Inglaterra, pelo que a exibição da sua marca levantou dúvidas, mas houve autorização para o uso da mesma. No entanto, na Turquia, quando for defrontar o Besiktas também em jogo do Grupo K, os bracarenses não vão poder usar a camisola com aquele patrocinador.





Entretanto, o Sp. Braga publicou uma análise elogiosa ao rival. João Moutinho é como o "vinho do Porto", já Boly e Pedro Neto são lembrados como ex-arsenalistas.