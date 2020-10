Afinal vai mesmo haver público no Sp. Braga-AEK, mas apenas 7,5% da lotação

O Sp. Braga emitiu um comunicado que se seguiu à notícia avançada pela SIC de que deixaria de haver público no jogo de amanhã entre os minhotos e o AEK. Afinal de contas, haverá mesmo adeptos no jogo desta quinta-feira, mas apenas 7,5% da lotação do Estádio Municipal e não 15% como estava previsto. E tudo devido ao agravamento da pandemia no país.





"O SC Braga foi hoje informado por parte da Federação Portuguesa de Futebol de que a Direção-Geral da Saúde, em função do agravamento da situação epidemiológica no país, decidiu reduzir de 15% para 7,5%, a presença de público no Estádio Municipal de Braga, no jogo de amanhã, frente ao AEK Atenas (20 horas). Desta forma, uma vez que já foram vendidos 2.200 bilhetes, informamos que a venda de ingressos está automaticamente encerrada", refere o emblema arsenalista.