Ailton apto e três lesionados no regresso do Sp. Braga aos treinos

O plantel do Sp. Braga regressou aos treinos na manhã desta terça-feira, depois de dois dias de folga que se seguiram ao triunfo diante do Aves, por 2-0 A semana de trabalho arrancou com o lateral-esquerdo Ailton a cem por cento e três jogadores fora das opções do treinador Abel Ferreira. O guarda-redes Matheus e os defesas Lucas e Ricardo Ferreira continuam a cumprir o plano de recuperação das respetivas lesões.Este trio, ao que tudo indica, estará fora das escolhas do treinador arsenalista para a partida deste domingo à tarde, diante do Chaves, no Estádio Municipal de Braga.O encontro vai realizar-se às 15 horas, pelo que os minhotos esperam uma boa adesão dos adeptos, sobretudo atendendo ao manifesto divulgado esta segunda-feira relativamente aos horários dos jogos praticados na Liga NOS.