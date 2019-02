Ailton, Eduardo e Xadas na lista para Alvalade

O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, convocou este sábado Ailton, Eduardo e Xadas para a deslocação ao terreno do Sporting, domingo, da 22.ª jornada da I Liga.Ailton e Eduardo não têm sido opção, mas estão de volta às opções do técnico, tal como Xadas que, muito devido a lesões, também pouco tem jogado esta época.Abel Ferreira não pode contar com o central Pablo, lesionado (mialgia na coxa esquerda), nem com o médio defensivo Palhinha, jogador emprestado pelos 'leões'.Fábio Martins também continua de fora, agora por lesão, a contas com uma sobrecarga tendinosa na perna esquerda, tal como os outros lesionados Matheus, Ricardo Ferreira e Lucas.Sporting de Braga, terceiro classificado, com 49 pontos, e Sporting, quarto, com 42, defrontam-se no domingo, às 20:00, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Raul Silva, Marcelo Goiano, Sequeira e Ailton.Claudemir, Ryller, Eduardo, Fransérgio, João Novais, Trincão, Esgaio e Xadas.Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.