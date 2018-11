Ailton estreou-se... na B

O lateral-esquerdo Ailton estreou-se finalmente com a camisola do Sp. Braga mas ao serviço da... equipa B. O reforço que alinhava pelo Estoril, tendo chegado ao Minho por empréstimo do Estugarda, ainda não tinha sido chamado a atuar por Abel Ferreira, em boa parte devido ao protagonismo assumido por Nuno Sequeira no quarteto defensivo.

O brasileiro sentou-se no banco frente ao Chaves e, fruto de uma lesão, perdeu a oportunidade de alinhar perante o Felgueiras, na Taça de Portugal. Todavia, face à decisão da SAD em colocá-lo em ação na 2ª Liga, tudo indica que o objetivo foi o de dar alguma rodagem competitiva a Ailton, já pensando no duelo seguinte da prova rainha, em casa, com o Praiense. Ryller e Luther Singh também atuaram.