Ailton nos eleitos para defrontar o Nacional

O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, chamou esta quinta-feira Ailton para a deslocação a casa do Nacional, na sexta-feira, em jogo da 18.ª jornada da I Liga.O defesa-direito Marcelo Goiano, castigado, fica de fora e o técnico chamou o lateral-esquerdo Ailton, sendo essa a única alteração em relação à convocatória anterior.Matheus, Ricardo Ferreira, Lucas, Xadas e Fransérgio são ausências certas devido a lesão.Sporting de Braga, terceiro classificado, com 37 pontos, e Nacional, 12.º, com 19, defrontam-se às 18:45 de sexta-feira, no Estádio da Madeira, no Funchal.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Sequeira, Raul Silva, Pablo e Ailton.Claudemir, Ryller, Palhinha, Eduardo, João Novais, Trincão, Esgaio e Fábio Martins.Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.