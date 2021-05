Al Musrati aproveitou pausa para comer

O período de Ramadão tem tido impacto em algumas equipas do campeonato, obrigando a novas rotinas em torno de jogadores que respeitam esta fase do calendário islâmico. No caso do Sp. Braga, Al Musrati tem sido a face mais evidente e isso voltou a ver-se no jogo de ontem. Aos 42’, o médio caiu no relvado, foi assistido e utilizou essa paragem para... comer. Para fazer face ao longo período em jejum, o líbio aproveitou o facto de o sol já se ter posto para repor energias, com um sumo e o que parecia ser uma peça de fruta. De resto, referir que o médio acabou o jogo com queixas na coxa.