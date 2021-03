Al Musrati distinguido como melhor médio em fevereiro

Al Musrati, do Sp. Braga, foi eleito o melhor médio do mês de fevereiro na Liga NOS com 39,07% dos votos dos treinadores.





O jogador libanês, de 24 anos, foi um dos destaques na série invicta de seis jogos dos minhotos no período em questão, no qual a equipa de Carvalhal obteve cinco vitórias e um empate.O médio superou a concorrência de dois jogadores do Sporting: João Palhinha (18,95%) e João Mário (10,46%).