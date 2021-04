Al Musrati recebe prémios de melhor jogador e médio do mês de fevereiro da Liga NOS

Al Musrati recebeu esta sexta-feira as distinções de melhor jogador e médio do mês de fevereiro da Liga NOS, um mês que o internacional líbio não quererá rapidamente esquecer.

Um dos pilares da equipa de Carlos Carvalhal na presente temporada, o camisola '8' do Sporting de Braga ficou à frente de Sebastián Coates, com 18,95%, e de Palhinha, com 11,76%, ambos jogadores do Sporting, na categoria de melhor jogador do mês.

No que diz respeito ao prémio de melhor médio da Liga NOS em fevereiro, o líbio registou 30,07% dos votos, ultrapassando Palhinha, com 18,95%, e João Mário, com 10,46%, terminando outra vez à frente de dois jogadores leoninos.