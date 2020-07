Al Musrati reforça meio-campo do Sp. Braga

Al Musrati é o mais recente reforço do Sp. Braga, tendo assinado um contrato válido para as próximas quatro temporadas. O médio líbio, de 24 anos, estava ao serviço do Rio Ave, onde foi orientado por Carlos Carvalhal.





Desafio: Haverá alguém que consiga entrar neste campo de forças? #Musrati2024 pic.twitter.com/UPGjXVccos — SC Braga (@SCBragaOficial) July 31, 2020

Al Musrati foi para Vila do Conde no mercado de janeiro, tendo feito 11 jogos pelos rioavistas, depois de ter estado no V. Guimarães, clube ao qual esteve ligado nas últimas quatro temporadas.O médio-defensivo junta-se a Guilherme Schettine, Iuri Medeiros, Zé Carlos e André Castro no lote de reforços confirmados pela SAD presidida por António Salvador.