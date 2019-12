Alan e o Rangers: «Eliminatória apaixonante»

O Sp. Braga vai jogar pela terceira vez na sua história europeia na Escócia, estreando-se frente ao Rangers, depois de já ter defrontado o Hearts e o Celtic. O jogo da 1ª mão é em Glasgow, no dia 20 de fevereiro de 2020 e seis dias depois joga-se a segunda mão, em Braga, num confronto antecipado para uma quarta-feira, às 17 horas, de modo a não colidir com o FC Porto-Bayer Leverkusen, que se joga no Dragão, no dia 27.Alan Osório, antigo capitão e agora o diretor de Relações Institucionais do Sp. Braga, foi quem esteve presente no sorteio de Nyon e reagiu com a ideia de "dois grandes jogos" em perspetiva, reforçando também uma eliminatória que "será apaixonante"."Sabemos o valor do Rangers, trata-se de um histórico do futebol europeu, uma equipa com adeptos fervorosos e que será um adversário muito difícil para nós. Estamos entusiasmados, muito honrados por estarmos entre as melhores equipas da prova e com muita vontade de dar continuidade à grande campanha europeia que temos feito", destacou Alan, lembrando ainda os dois jogos que os escoceses realizaram já esta época, frente ao FC Porto: "Vimos o valor do Rangers na fase de grupos, os jogos que fizeram contra uma grande equipa como é o FC Porto, por exemplo, mas sabemos que o Sp. Braga é também um clube com histórico na Europa e que quererá ser tão competitivo como tem sido até aqui. Vai ser uma grande eliminatória."Refira-se que em 2004/05, com o Hearts, os minhotos perderam 3-1 e depois empataram 2-2 em casa, voltando a ser derrotados pelo Celtic, em Glasgow, em 2010/11, agora por 2-1, mas aí seguindo em frente nessa pré-eliminatória da Champions porque tinham ganho 3-0 em Braga, sendo que nesta época a equipa de Domingos Paciência só acabou em Dublin, na final da Liga Europa que perdeu frente ao FC Porto.