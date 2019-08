Alan: «O Benfica também já vê este jogo como um clássico»

Alan: «Jogo com o Benfica pode não decidir o campeonato, mas decide muitas coisas» Alan: «Jogo com o Benfica pode não decidir o campeonato, mas decide muitas coisas»

A carregar o vídeo ...

Alan, diretor de relações institucionais do Sp. Braga que marcou presença este sábado na inauguração de uma escola dos minhotos em Vila Nova de Gaia, fez a antevisão da partida de domingo frente ao Benfica, garantindo que o foco da equipa está nos três pontos."É um duelo importante, todos são. Mas não só o Sp. Braga como também o Benfica já vê isto como um clássico porque crescemos muito durante todos estes anos. Não vou dizer que é um jogo como os outros, porque não é. É um jogo de emoções fortes que pode não decidir o campeonato, mas decide muitas coisas. Claro que queremos ganhar todos os jogos e com este não é diferente. Temos de ganhar aos grandes, mas também aos ditos pequenos. No passado já ganhámos ao Benfica, ao FC Porto e ao Sporting e pretendemos ganhar também amanhã", frisou.Questionado sobre o que pensa da equipa sob a orientação de Sá Pinto, Alan frisou que o Sp. Braga ainda "vai dar que falar": "Estou confiante. Temos uma equipa muito boa, jovem mas com muito talento, que vai dar que falar no campeonato. Uma equipa consciente do valor que tem. Sempre um passo após outro, nada de passos maiores do que as pernas. Uma equipa jovem, consciente, muito forte e dedicada".