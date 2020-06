Alarme em Braga: Lesão afasta Sequeira nas próximas semanas

Está confirmada a lesão muscular de Sequeira, que saiu de maca do encontro com o V. Guimarães, ontem, com queixas na coxa esquerda.





Os exames realizados detetaram uma lesão muscular nos isquiotibiais, pelo que o lateral-esquerdo vai parar nas próximas semanas, começando por falhar a partida da próxima terça-feira, em Vila do Conde, frente ao Sp. Braga.Sequeira foi substituído já em período de compensação no dérbi, sendo que Pedro Amador foi o elemento chamado para ocupar o seu lugar nos instantes finais.