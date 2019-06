Alef apresentado no APOEL e Bakic no Mouscron

Estão confirmados os destinos de dois jogadores que não entravam nas contas do Sp. Braga para a nova temporada. Alef vai jogar no APOEL, de Chipre, ao passo que Bakic continuará no Mouscron.





Alef renovou contrato com o Sp. Braga até 2021 e vai jogar nos cipriotas por empréstimo, depois de ter estado cedido aos gregos do AEK Atenas na época 2018/19. Este negócio rende, à partida, 250 mil euros aos cofres da SAD arsenalista.Já Bakic esteve emprestado ao Mouscron na temporada anterior, mas o emblema belga comprou o passe do jogador, a troco de cerca de 600 mil euros. O negócio também já foi oficializado por ambas as partes.