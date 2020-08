Alef deixa o Sp. Braga e ruma ao MOL Fehérvár

O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com MOL Fehérvár para a transferência a título definitivo do médio brasileiro Alef, depois de 5 temporadas ao serviço dos minhotos.





"O SC Braga anuncia que chegou a acordo com o MOL Fehérvár para a cedência a título definitivo do jogador Alef. O médio, de 25 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após cinco temporadas. O SC Braga deseja a Alef as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira", escreveram os guerreiros do minho no site oficial, despedindo-se do futebolista de 25 anos que ruma agora ao futebol húngaro.