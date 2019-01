Alemanha chama por Muric

O extremo Robert Muric, de 22 anos, deve sair por empréstimo do Sp. Braga neste mercado de inverno. O jogador tem diversos emblemas interessados em recebê-lo, mas os alemães do Greuther Fürth, da 2. Bundesliga, parecem ter tomado a dianteira de um processo que será para fechar.

A SAD arsenalista ainda aguarda a chegada de uma proposta concreta, mas parece existir abertura para o croata poder rodar numa montra que lhe confira maior visibilidade. Estamos a falar de uma promessa que criou expectativa através do seu potencial no Ajax, que rubricou alguns apontamentos positivos na Serie A pelo Pescara, e que por via disso chegou à Pedreira com vontade de brilhar no verão de 2017.

A realidade foi dura e ditou duas temporadas de integração no Sp. Braga B e sem qualquer perspetiva de entrar nas opções de Abel Ferreira. Muric acumula 17 jogos e 2 golos na 2ª Liga, mais um jogo e um golo pelos sub-23 na Liga Revelação. Assinou contrato até 2022 e custou 500 mil euros aos arsenalistas, pelo que se trata de um investimento que a SAD não veria com maus olhos se pudesse recuperar através do mercado.

O Greuther Fürth é orientado pelo também croata Damir Buric, que naturalmente conhece as qualidades de Muric.