Ameaças e telefonemas anónimos para António Salvador após final da Allianz Cup

Continuam os efeitos colaterais da final da Allianz Cup, desta vez com António Salvador no epicentro. Segundo apurou Record, depois da final da competição, diante do Sporting, o presidente do Sp. Braga recebeu ameaças e telefonemas anónimos e foi também adicionado a grupos do Whatsapp onde recebeu insultos.





Perante esta situação, que se verificou durante todo o fim-de-semana, o máximo responsável do emblema arsenalista acabou por trocar de número de telemóvel, por considerar a situação insustentável. António Salvador já apresentou queixa junto das autoridades policiais.