André Castro otimista no Sp. Braga: «Queremos fazer uma grande época»

André Castro, reforço do Sp. Braga, sublinhou esta quarta-feira o bom arranque dos minhotos na preparação da nova temporada.





"Os treinos estão a correr muito bem. Temos jogadores muito bons e inteligentes. O treinador tem uma forma de se expressar simples e sabe o que quer para a equipa", afirmou o médio, de 32 anos.André, que já jogou no FC Porto, Olhanense, Sporting Gijón, Kasimpasa e Goztepe, falou da sua vasta experiência e garantiu continuar a sentir-se realizado nos treinos: "Já são muitos jogos na carreira. Temos muitos jovens com qualidade e espero ajudá-los com toda a minha experiência, com a minha maneira de trabalhar e passar para eles que quem trabalha vai chegar melhor ao jogo. Todos os dias venho muito alegre para o treino. Quero aproveitar a oportunidade de jogar neste grande clube e penso que todos os meus colegas estão em sintonia. Queremos fazer uma grande época".O médio, que passou as últimas sete temporadas no campeonato turco, está de regresso a Portugal e já traçou os seus objetivos pessoais: "O meu objetivo é jogar todos os jogos e, se não conseguir, quero estar preparado para fazer todos. É por isso que todos os anos faço muitos jogos e este ano não vai ser exceção", concluiu.