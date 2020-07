André Castro: «Sempre fui conhecido por ser um guerreiro»

André Castro regressa a Portugal pela porta do Sp. Braga e motivação não lhe falta, até porque os anos de experiência no futebol permitiram-lhe tomar conhecimento do processo de crescimento do clube nos últimos anos.





"Quando se passa tanto tempo lá fora, principalmente num campeonato como o da Turquia que não tem tanta visibilidade em Portugal, uma pessoa tem sempre medo. Questionava-me se iria conseguir regressar para um bom clube. Acabou por correr melhor do esperava porque voltei para um grande clube, um clube que de ano para ano não para de crescer. Estou motivado como se tivesse 18 anos outra vez", referiu, aos meios oficiais do Sp. Braga."Acho que a minha experiência aliada à minha vontade de ganhar vai ajudar muito o Sp. Braga. Vou-me identificar a 100% com o clube. Sempre fui conhecido por ser um guerreiro", apontou. "Estou muito feliz por estar de regresso a Portugal. Quando recebi a proposta do Braga não tive dúvidas. A negociação foi muito fácil porque ambos os lados sabiam o que queriam", sublinhou André Castro.