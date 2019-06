André Horta assina pelo Sp. Braga até 2024

O Sp. Braga oficializou, esta segunda-feira, a contratação de André Horta, através de uma nota no seu site oficial. O médio, de 22 anos, está de regresso ao emblema arsenalista, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas, até 2024.Numa primeira reação, André Horta mostrou-se feliz por regressar à Pedreira. "É com muito orgulho e satisfação que anuncio o meu regresso a este clube, um clube que admiro muito. Quero agradecer ao presidente por nunca ter perdido o contacto e por ter esperado pela primeira oportunidade para me trazer de volta. Este era o momento certo, era algo que eu e o clube queríamos e por isso estou muito contente", afirmou o internacional sub-21 português, ao site do Sp. Braga.André Horta volta a encontrar o irmão Ricardo no emblema minhoto, depois de uma experiência nos Estados Unidos da América, ao serviço dos Los Angeles FC.