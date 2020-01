André Horta e Galeno de regresso aos convocados do Sp. Braga

O treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, convocou este sábado André Horta e Galeno para a receção ao Tondela, no domingo, na 16.ª jornada da Liga NOS, mas não vai poder contar com Sequeira.

André Horta tinha ficado de fora, por opção técnica, do jogo com o Belenenses SAD, da última jornada (vitória dos bracarenses, por 7-1, no Jamor), tal como Galeno, este ainda a recuperar de uma lesão.

Os dois foram agora chamados, assim como Pablo, sendo de destacar as saídas de Sequeira, por causa de uma contusão na perna esquerda, Wallace, João Novais e do guardião Tiago Sá.

O Sporting de Braga, sétimo classificado, com 21 pontos, e o Tondela, nono, com 19, defrontam-se a partir das 20 horas de domingo, no Estádio Municipal de Braga.





Lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus e Eduardo.

Defesas: Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Murilo, Raul Silva e Pablo.

Médios: Palhinha, Fransérgio, André Horta, Xadas.

Avançados: Galeno, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Wilson Eduardo.