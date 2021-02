André Horta: «Enquanto não mudarmos a mentalidade em Portugal será difícil cá fora»

Apesar de ter visto o Sp. Braga dizer adeus à Liga Europa, André Horta assume que os minhotos se apresentaram a bom nível diante da Roma, assumindo mesmo deixar a prova com algum amargo de boca.





"Fica uma prestação positiva, uma fase de grupos muito positiva, só com uma derrota em casa do adversário mais difícil: o Leicester. Esta eliminatória fica um amargo de boca, podíamos ter feito melhor, fizemos dois bons jogos, mas se calhar respeitámos um bocadinho de mais ao adversário. Quando começámos a jogar na primeira mão já estávamos a perder e com um a menos sofremos o segundo. Neste jogo o importante era não sofrer, ir à procura do golo, mas acabámos por sofrer o golo cedo de mais. Voltámos a soltar-nos depois, mas já sabemos como são estas equipas italianas. Deixaram-nos jogar e quando tiveram oportunidades para matar o jogo, mataram", começou por dizer, à SIC.Questionado sobre o facto de as equipas portugueses ultimamente não lutarem até final nas provas da Europa, André Horta olhou ao futebol nacional e deixou críticas. "Temos de trabalhar muito, passa por termos mais ritmo de jogo. No campeonato português, as equipas não querem jogar, muito jogo parado isso é recorrente e sentimos diferentes quando temos estes jogos com equipas com mais andamento. E vê-se a dificuldade quando jogamos com o Leicester e com a Roma e enquanto não mudarmos a mentalidade em Portugal será difícil cá fora"E agora que caiu da Liga Europa, o médio olha para o que falta jogar para este Sp. Braga. "Vamos de cabeça a todas, temos agora um jogo com o Nacional para cimentarmos a nossa posição. Temos um jogo entre as duas equipas e queremos continuar a fazer um excelente campeonato. Depois vamos pensar na segunda mão da Taça de Portugal, que é um grande objetivo do clube."