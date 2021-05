André Horta: «Foi o coroar de uma época muito difícil»

André Horta mostrou-se satisfeito após a conquista da Taça de Portugal pelo Sp. Braga, que venceu o Benfica por 2-0, destacando a importância do triunfo após uma temporada longa.





"É incrível. Basta ver pela maneira como estamos a festejar. Foi o coroar de uma época muito difícil, com muitos jogos. Fomos todos importantes, mas merecemos esta Taça", começou por dizer o médio, em declarações à Sport TV."A sorte do contexto do jogo acabou por sorrir ao Sp. Braga, mas essa sorte também se procura e merecemos", concluiu.