André Horta: «Podemos evoluir muito mais e amanhã já temos um bom teste com o Benfica»

André Horta, médio do Sp. Braga, falou esta terça-feira sobre a preparação da nova temporada, assumindo que o trabalho tem sido intenso, mas que os jogadores estão a corresponder de forma positiva.





"Têm sido semanas intensas como é normal, mas acho que estão a correr muito bem. Temos tido a oportunidade de assimilar as ideias novas do treinador. A equipa tem correspondido da melhor forma e a ganhar condição física com os jogos que temos tido", disse citado pelo site do clube, aproveitando para falar sobre os jogos particulares do conjunto bracarense, que amanhã defronta o Benfica em mais um teste da pré-temporada."Foram 15 dias de férias e acabámos por não perder muito da condição física que já trazíamos. É mais fácil para o treinador começar a introduzir novas ideias e conteúdos que vamos conseguir colocar em prática. Acho que podemos evoluir muito mais e amanhã já temos um bom teste. Digo sempre que não há jogos amigáveis. Eles contribuem para quando chegarem os jogos a sério podermos jogar ou não, porque normalmente quem está melhor é quem joga", referiu.Instado a falar sobre as ideias de Carlos Carvalhal, André Horta admite que tem vindo a melhorar no capítulo ofensivo, apontando a uma época de sucesso em todos os aspectos."Tenho jogado mais perto da baliza do que costumava jogar. Tenho conseguido contribuir com golos, mas o mais importante é jogar bem e conseguir perceber as ideias do mister para quando chegar à primeira jornada estar pronto para jogar. A época passada fui o 10º jogador mais utilizado do plantel, este ano quero fazer melhor. É para isso que estamos aqui. Quero melhorar os meus números em termos de jogos, golos e assistências para ajudar a equipa", afirmou o médio português, que não tem dúvidas sobre aquele que deve ser o estilo do jogo dos minhotos."A filosofia é sempre a mesma: jogar sempre para ganhar. Queremos ter o maior controlo do jogo possível, ter quase sempre a bola, dominar 90% do jogo porque assim estamos sempre mais perto de ganhar", concluiu.