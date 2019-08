André Horta: «Temos uma relação especial»

Marcou na Dinamarca e ontem voltou a fazê-lo numa assinatura digna de levantar o estádio. André Horta está de vento em popa, nesta época de regresso a Braga. E, já que se fala nestes termos, o médio explica que o segredo para este momento de forma passa pela sua relação com o clube e a cidade.

"Como já disse, eu, Braga e o Sp. Braga temos uma relação especial. Aqui respiro outra confiança. Jogo com o meu irmão e as pessoas respeitam-me muito, talvez porque reconhecem mais facilmente a minha qualidade e dessa forma sinto mais apoio. Isso ajuda-me, claro", afirmou, ele que antes de voltar jogou dois anos no Los Angeles FC, dos EUA.

Quanto ao jogo propriamente dito, Horta não gostou muito da entrada da equipa. "Não entrámos muito bem, apresentámo-nos pouco pressionantes. Sabíamos que tínhamos de entrar bem, mas não o conseguimos da melhor forma. Contudo, acabámos por chegar aos golos e há que manter o espírito competitivo, ao longo dos 90 minutos, como ficou demonstrado. Agora, contra outro tipo de equipas podemos ter outro tipo de dificuldades", sustentou o centro-campista, deixando também um alerta.

A três dias do jogo em Alvalade e a uma semana de competir para o playoff da Liga Europa, André Horta diz que é preciso usufruir do momento. "Temos de desfrutar hoje. Foi uma eliminatória difícil depois de um jogo duro na primeira mão. Já tivemos uma boa vitória pelo meio com o Moreirense. No domingo já temos jogo e é nisso que nos temos de focar", concluiu.