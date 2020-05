André Veras deixa os Sub-23 do Sp. Braga

André Veras, Team Manager dos Sub-23 do Sp. Braga, decidiu dar novo rumo à sua carreira desportiva. Depois de duas épocas no Montalegre e outras tantas do clube bracarense, aos 33 anos lança horizontes para outro projeto desportivo, como explicou ao jornal Record.





"Apesar de pretenderem a minha renovação, preciso de um novo projeto, necessito de dar um novo elan no meu trajeto como diretor desportivo, pretendo abraçar outras ligas quer a nível nacional ou internacional.’"E continuou: "Estes dois anos no Sp. Braga foram muito bons, foi um passo muito positivo no meu trajeto, num clube bem organizado. O profissionalismo que exigiu permitiu ganhar uma forte aprendizagem, e acima de tudo, deu para crescer e evoluir como dirigente."A sua passagem pelo Montalegre também não foi esquecida. "Foi uma escola para a vida como diretor desportivo. Experiência ganha no clube, aliada uma subida ao campeonato de Portugal, foi muito importante. No Montalegre tive uma responsabilidade acrescida no desenvolvimento de toda a época, desde a construção do plantel em conjunto com direção e equipa técnica, na procura de apoios e patrocínios, a um grande trabalho ao nível de Recursos Humanos."Tendo como referência nesta área desportiva o diretor desportivo do Sevilha, Monchi, o futuro para André Veras passa por "encontrar um projeto desportivo que dê continuidade à minha evolução, assente em três alicerces, numa forte direção, diretor desportivo e um bom plantel. E aqui, o diretor desportivo tem de ter um conhecimento de causa, conhecer todas as áreas, por exemplo, grupo trabalho, marketing, e que através do seu saber, da dedicação e empenho, seja o elo fundamental na ligação entre direção e equipa técnica."