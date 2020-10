Antigo jogador do Sp. Braga muda o nome para protagonista do Dragon Ball: «Agora sou Goku»

O Dragon Ball é uma serie de desenhos animados criada por Akira Toriyama que tem marcado muitas gerações em todo e mundo desde o século passado. A personagem de Son Goku tornou-se num autêntico ídolo para muitos jovens, mas Joan Román, ex-jogador da equipa B do Barcelona, do Sp. Braga e do Nacional da Madeira, levou a paixão pelo Dragon Ball mais longe.





O espanhol surpreendeu tudo e todos ao mudar o seu próprio nome para Goku. "Estou agradecido ao Joan, por tudo o que vivi, as coisas positivas e os ensinamentos, mas agora sou Goku. Escolhi este nome porque me identifico com os valores que representa para mim: perseverança, empatia, ultrapassar os obstáculos. Só peço agora respeito e muitas pessoas estão a fazê-lo. Sempre em movimento, sempre a olhar em frente, muito amor para todos", escreveu o futebolista no seu perfil de Instagram.Aos 27 anos, Joan, quer dizer, Goku joga no Miedz Legnica, da segunda divisão da Polónia, mas na juventude chegou a destacar-se nas camadas jovens do Espanyol e a ser contratado pelo Manchester City. Mais tarde, jogou na equipa B do Barcelona, até chegar a Portugal. Na Primeira Liga, alinhou por Sp. Braga, onde conquistou a Taça de Portugal, e no Nacional da Madeira.