António Salvador: «A questão do VAR é como a do copo meio-cheio e meio-vazio»

Polémica no Benfica-FC Porto: Pizzi fez o empate, mas o VAR anulou o golo Polémica no Benfica-FC Porto: Pizzi fez o empate, mas o VAR anulou o golo

António Salvador, presidente do Sp. Braga, comentou esta quarta-feira a mais recente polémica com o VAR, considerando que "todas as condições têm de ser criadas a bem do futebol", referindo-se em especial à linha da baliza e do fora de jogo."A questão do VAR é como a do copo meio-cheio e meio-vazio. Cheio porque Portugal foi pioneiro na Europa na utilização desta nova ferramenta, mas vazio porque depois viu todos os outros países ultrapassarem-nos na questão da tecnologia. Falo principalmente da questão da linha da baliza e do fora-de-jogo. É essencial que se aposte nisto e com urgência para termos ainda mais credibilidade ao jogo. Sabemos que é um custo elevado que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal têm que resolver. Se custa um ou dois milhões tem que se investir e resolver isto de uma vez por todas. Todas as condições têm de ser criadas a bem do futebol. Não adianta andar a distribuir dinheiro pelos clubes e depois não implementar estas ferramentas porque há estádios que não têm condições, mas se não têm essas condições façam obras. Em vez de fazerem contratações que façam essas obras", afirmou António Salvador antes do início da 5.ª Cimeira dos Presidentes, que decorre esta tarde, em Braga.Quanto ao jogo desta quarta-feira da 2.ª mão da Allianz Cup, Sp. Braga-Sporting, o presidente da formação minhota diz confiar plenamente na equipa que vai dirigir o jogo."Independentemente de nenhum dos árbitros ser internacional, espero que façam uma excelente arbitragem. Confio plenamente na equipa que vai dirigir o jogo e vai contribuir para que seja mais um grande jogo de futebol", afirmou.