António Salvador: «Abel disse-me que Dyego Sousa tinha de sair para continuar no Sp. Braga»

António Salvador falou aos jornalistas à margem do 'Braga Day', dia da festa de apresentação das várias equipas do Sp. Braga. O presidente dos arsenalistas apontou a mira a Abel Ferreira, antigo treinador dos minhotos, no âmbito do dossiê relativo à venda de Dyego Sousa.





"Nunca houve proposta por Dyego Sousa no mercado de inverno, oficial, e o que houve foi conversa da comunicação social. O Dyego foi vendido mediante a proposta que apareceu. E foi vendido porque o treinador ainda era o Abel Ferreira. E ele, numa conversa que tivemos no final de época, disse-me que Dyego teria de sair para continuar no Sp. Braga. Antes que nós tivéssemos de ir para estágio e pagar para Dyego sair, aproveitei a única proposta para vendê-lo. Todos sabemos que não era um jogador fundamental para Abel Ferreira", atirou António Salvador.Dyego Sousa, recorde-se, foi vendido aos chineses do Shenzhen por 5,4 milhões de euros, conforme comunicado à CMVM.