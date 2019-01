António Salvador acusa Pedro Henriques de ser "avençado do Sporting"

António Salvador acusou Pedro Henriques, antigo árbitro e que agora é comentador de arbitragem na Sport TV, de ser "avençado do Sporting"."Vi um ex-árbitro a comentar na Sport TV a dizer que o lance do Dyego Sousa com o Acuña, aos 46', é falta. É um ex-árbitro que é avençado do Sporting. É inacreditável o que se passa no futebol português. Os comentadores vão dizer que o golo foi bem anulado, porque é falta antes. Tenham a coragem de dizer a verdade", atirou o presidente do Sp. Braga na zona mista após a derrota com o Sporting nos penáltis ( 3-4 ).