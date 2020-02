António Salvador apela à investigação e punição nos casos de incumprimento fiscal

António Salvador, presidente do Sp. Braga, concedeu esta segunda-feira uma entrevista à CMTV, onde passou os olhos por diversos assuntos, desportivos e não só. O dirigente foi confrontado com as últimas polémicas de cariz fiscal, onde surgiu associado o nome do clube, entre outros, e garantiu total tranquilidade dos arsenalistas a esse nível.





"O Sp. Braga é claro. Não tem conhecimento de qualquer investigação. O que se faz no clube ou SAD é muito transparente e muito claro. Todos os anos são auditadas todas as transações e contas feitas e são acompanhadas permanentemente pelas autoridades tributárias. O Sp. Braga está tranquilo sobre essas questões fiscais que possam aparecer. Acho importante que, se há de facto algo que não esteja bem, que se fiscalize, investigue e analise, procurar quem esteja menos bem e que haja punições", referiu Salvador.O presidente do Sp. Braga enalteceu a aposta na Cidade Desportiva e em todo o projeto de formação, dizendo que "o futebol português tem de apostar na formação e nos jovens, criar condições e estruturas para que possam evoluir". Salvador voltou ainda ao tema do Estádio, tendo uma vez mais lembrado que o Municipal de Braga "é um entrava ao crescimento do clube", não só pela localização como pelo facto de não ser "cómodo".Desportivamente, Salvador elogiou o crescimento do clube. "Temos vindo a fazer um trabalho muito meritório nestes anos. O Sp. Braga é hoje uma referência do futebol em Portugal e na Europa, é um clube que tem vindo a encurtar distâncias para os ditos três clubes grandes, é este o caminho que temos de trilhar. Há dois anos fizemos a melhor pontuação de sempre na Liga, no ano passado fizemos a terceira melhor pontuação de sempre, este ano já vendemos Trincão ao maior clube do mundo, o Barcelona... É este o caminho que temos de trilhar para encurtar distâncias", comentou.No próximo sábado o Sp. Braga terá novo duelo com um grande, desta vez o Benfica. "É como outro jogo qualquer e temos dito que temos de pensar sempre no próximo jogo. Rúben Amorim foi claro, é pensar jogo a jogo, neste caso o Benfica, onde vamos lutar com tudo para alcançar o melhor resultado", frisou.