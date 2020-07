António Salvador assistiu à conferência de imprensa de Artur Jorge

Artur Jorge não teve direito a uma cerimónia formal de apresentação como técnico do Sp. Braga, já que é uma solução interina da SAD. Mas não deixou de ter o apoio da estrutura.





António Salvador, presidente do clube e da SAD, acompanhou o técnico na entrada para o auditório do Estádio Municipal, esteve sentado a escutar o discurso do treinador e voltou a abandonar o espaço junto de Artur Jorge. Junto de Salvador também estava Amaral Correia, assessor de administração da SAD.Artur Jorge foi questionado sobre o que lhe teria pedido António Salvador. "Pediu essencialmente para conseguir preparar e motivar equipa para vencer o próximo jogo. É um ponto determinante, é o próximo jogo. E não era preciso pedi-lo, pois a minha forma de encarar os desafios é de os ganhar. Quero que a equipa volte a ser igual a si própria e que possa ganhar", assinalou.