António Salvador avança com medida revolucionária para a arbitragem: «Um ano de tréguas»

António Salvador prometeu avançar com uma medida revolucionária relativamente à arbitragem. O presidente do Sp. Braga garantiu que a mesma irá para a frente no clube na próxima época e propôs que a mesma se prolongue aos restantes emblemas da Liga NOS, no sentido de 'dar descanso' aos árbitros.





"O que se tem visto é preocupante. Acho que as coisas continuam a entrar por um caminho que não sabemos onde vai chegar. Quanto mais se falar das arbitragens pior será. Tenho uma ideia para o futuro - e o Sp. Braga deverá ser o primeiro clube a assumir isso na próxima época -, que é proibir jogadores, treinadores, colaboradores, dirigentes e presidentes, independentemente dos erros, de falarem da arbitragem. Isso irei propor nos regulamentos internos do clube para que seja analisado se alguém furar a regra. Gostava que todos os clubes dessem pelo menos um ano e que isso acontecesse para ver se os árbitros teriam mais tranquilidade. As regras no clube seriam internas. Vou propor isso e gostaria que os clubes fizessem um pacto. Um ano de tréguas à nossa arbitragem. Dentro deste clube isso vai acontecer", vincou Salvador aos jornalistas durante a cerimónia do centenário do Sp. Braga.Salvador foi ainda questionado sobre os efeitos coronavírus na região, numa altura em que diversos pólos da Universidade do Minho foram encerrados por precaução. "É um assunto nacional, há contingências tomadas através do Ministério da Saúde, a Liga falou e há medidas a serem tomadas e conversadas. Dentro do clube já temos algumas medidas tomadas mas questão de fundo não existe nada. Estamos à espera da Liga e FPF e das contingências que possam ser tomadas. Quarentena? Neste momento isso não está em causa. Vamos concertar e nos próximos dias veremos o que faremos."