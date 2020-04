António Salvador 'avisa' Frederico Varandas: «Contratos são para se cumprir»

António Salvador reagiu à decisão do Sporting em suspender o pagamento da transferência de Rúben Amorim. Como o nosso jornal noticiou, os leões falharam o pagamento da primeira parcela, de cinco milhões de euros, na contratação do técnico.





"Todos me conhecem, todos sabem o quanto defendo este clube e sobre isso as questões são muito bem claras, os contratos são para se cumprir. E é isso que vou irei e vou sempre fazer, defender o clube nessas situações", sublinhou o líder dos bracarenses, na rúbrica 'Duas de Letra', nas redes sociais do clube, reforçando que contava com Amorim para continuar à frente da equipa... não fosse a administração de Frederico Varandas ter 'batido' os 10 milhões de euros da sua cláusula de rescisão."Sempre disse que não estávamos interessados em vender o Rúben, já que ele vinha a fazer um campeonato fantástico. Disse ao Sporting que só poderia sair pela cláusula. A determinada altura, o Rúben mostrou disponibilidade de querer abraçar outro projeto, já que o Sporting pagava o valor da cláusula", atirou.