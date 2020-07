António Salvador: «Carlos Carvalhal cresceu muito desde a última vez que esteve por cá»

António Salvador esteve ao lado de Carlos Carvalhal esta quarta-feira na apresentação do novo treinador do Sp. Braga. O presidente do emblema minhoto sublinhou as mudanças quer no técnico quer no clube desde que Carvalhal saiu do clube em 2006/07.





"Começo por felicitar o mister por estar de volta a uma casa que nunca deixou de ser dele, onde se formou como atleta, profissional e como homem. Carvalhal é um treinador à imagem do Braga, um profissional que pratica o futebol que pratica, é um treinador à imagem do clube. Primeiro porque põe as equipas a valorizar os seus jogadores, sendo que é um treinador português, é um dos melhores do nosso campeonato, prova do que fez esta temporada que terminou. Segundo, cresceu muito desde a última vez que esteve por cá, assim como o clube. É a pessoa certa para o clube para levá-lo aos seus compromissos. Parabéns mister por estares de volta", disse o dirigente.Salvador confirmou que Carlos Carvalhal recebeu várias propostas de outros clubes - Flamengo incluído - mas que nunca desviou a sua ideia. "Sei que falaram vários nomes, mas a minha ideia foi sempre a primeira e única. Nunca desisti, mesmo ele tendo propostas para ir para fora, Flamengo, etc. Ele foi sempre a minha primeira ideia porque, de facto, tem um futebol positivo e tal como ele disse agora, quer lutar em qualquer campo pela vitória", sublinhou."Já o disse, o nosso objetivo é tentar ganhar todos os jogos, independentemente do adversário, seja em casa ou fora. Essa é a nossa convicção".