Nesse sentido, o líder minhoto espera agora pelo desfecho da operação 'Cashball', frisando que o Sp. Braga deveria ter sido terceiro classificado: "Vacilámos nas duas últimas jornadas, mas se calhar nem seriam precisos esses pontos para termos a consciência de que a classificação final não é a mais correta nem verdadeira".A fechar, Salvador manifestou a sua solidariedade para com Jorge Jesus e plantel do Sporting depois das agressões de que foram alvo, mas lembrou os discursos de ódio de alguns dirigentes que incendiaram o futebol português."O Sp. Braga a seu tempo denunciou e chamou as entidades para intervir no estado atual do futebol. Alguns dirigentes de forma indigna e de ódio estavam a espalhar para o que aconteceu na Academia viesse a acontecer. Tinha alertado para morte de um adepto mas que qualquer dia chegaria a jogadores e dirigentes. E isso não pode acontecer. Quero enviar um abraço à equipa técnica do Sporting, ao Jesus de quem sou amigo e aos profissionais do Sporting. Não queremos que isso aconteça a nenhum clube. É preciso tomar as medidas para evitar que isto aconteça", avisou.