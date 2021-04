António Salvador: «Continua a haver proteção a alguns clubes»

António Salvador abordou a desigualdade entre os três maiores clubes de Portugal e os restantes para dizer que ainda há "proteção a alguns clubes". O presidente dos arsenalistas focou esse trabalho que tem permitido ao Sp. Braga aproximar-se de Benfica, FC Porto e Sporting.





"Sempre disse que temos vindo a encurtar essa distância, batemo-nos com qualquer clube cá dentro e lá fora e temos sido uma referência para Portugal na Europa. O clube tem tido uma estabilidade todos os anos. Penso que, desde que cheguei, só por uma vez ficámos fora da Europa. E isso diz bem da estabilidade do clube. Estivemos perto de ser campeões e só não fomos em 2010 porque havia – e ainda há – proteção a alguns clubes. Temos tentado combater essa desigualdade desde que cheguei", afirmou António Salvador.O presidente arsenalista apontou o dedo aos três grandes. "O FC Porto, Benfica e Sporting indignaram-se com a Superliga europeia, indignaram-se com a diferença de orçamentos, mas é isso que se passa cá dentro do país e não vejo ninguém indignar-se", apontou, regozijando-se com a centralização dos direitos televisivos.Por outro lado, apontou o dedo ao governo por ainda não permitir público nos estádios. "O futebol tem sido discriminado. Não se consegue perceber como é que o governo continua a desprezar um dos grandes motores da economia em Portugal", disse.