António Salvador critica o calendário, dá exemplo do FC Porto e menciona os objetivos

António Salvador defendeu, esta segunda-feira, à margem da apresentação do novo canal televisivo do Sp. Braga, que a Liga deveria proteger mais as equipas portuguesas que competem em provas europeias. Pelo meio, o presidente do emblema minhoto deu até o exemplo do FC Porto."As equipas que estão nas competições europeias deviam ser protegidas. Não foi só o Sp. Braga que não foi protegido. Na terceira jornada há um Benfica-FC Porto com um playoff de acesso à Liga dos Campeões pelo meio (se os dragões ultrapassarem a terceira pré-eliminatória). O Sp. Braga vai fazer oito ou nove jogos em 22/23 dias. Há que acreditar que as coisas vão correr bem", referiu o líder minhoto.Apesar da mudança de treinador, com a chegada de Sá Pinto para o lugar de Abel Ferreira - que rumou ao PAOK -, António Salvador aponta que os objetivos do Sp. Braga mantêm-se intactos. "Queremos entrar na fase de grupos da Liga Europa, não esquecendo que temos responsabilidades no campeonato. Na última década estivemos sempre no top-4. É nesses quatro primeiros lugares que queremos ficar", sublinhou.