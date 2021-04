António Salvador: «David Carmo continua a ter pretendentes, até em Espanha...»

Para chegar-se aos três grandes, assegura o presidente António Salvador, o Sp. Braga teve "que ser melhor deteção de talento. Foi preciso fazer mais com menos". E assume que os minhotos são um clube vendedor







"Todos os anos temos de vender. Em janeiro, por exemplo, David Carmo esteve com pé e meio no Liverpool, mas ficou por cá e continua a ter pretendentes, inclusivamente em Espanha... Para termos as finanças equilibradas, temos de receber entre 12,5 e 15 milhões de euros todos os anos", referiu o líder arsenalista, em entrevista publicada esta terça-feira no jornal espanhol Marca.Sobre Trincão, que foi vendido ao Barcelona por 31 milhões de euros, Salvador refere que o avançado é único: "Não, não temos outro Trincão, mas temos futebolistas muito cobiçados que só sairão pelo preço justo".