António Salvador deixa elogios a Carlos Carvalhal

António Salvador fez questão de se despedir de 2020 com uma mensagem para os sócios e adeptos do Sp. Braga.





Assinando a última edição da newsletter ‘Voz da Legião’ deste ano civil, o presidente falou de vários pontos da atualidade arsenalista, com o trabalho de Carlos Carvalhal à cabeça. "Encaixa perfeitamente na filosofia do Sp. Braga. Ambicioso, focado, apaixonado pelo clube e pela cidade, o míster Carlos Carvalhal está a fazer um trabalho de grande importância neste contexto de constante crescimento que todos desejamos para o Sp. Braga", escreveu o presidente.Sobre 2020, Salvador destacou a conquista da Taça da Liga, a conquista do terceiro lugar do campeonato, o vincar do ADN europeu do Sp. Braga e a forma que o clube encontrou para conseguir contrariar as adversidades provocadas pela pandemia.