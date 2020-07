António Salvador diz que "caminho é vender": «Temos muitos Carmos, Trincões...»

O rendimento de David Carmo na equipa principal do Sp. Braga tem convencido, ao ponto de estar a ser alvo de muita cobiça de clubes estrangeiros. Questionado esta sexta-feira sobre o jovem central, e à margem da visita às obras da Cidade Desportiva, António Salvador sublinhou que o "caminho é vender".





"Tem que continuar a jogar, não vou dizer se vai contribuir ou não com uma fatia para esta obra. O que sei é que temos muitos Carmos, Trincões e outros jogadores. O caminho é vender. O Sp. Braga não vai fugir a esta regra", afirmou o presidente do clube minhoto.E prosseguiu, sublinhando que o "Sp. Braga já é um grande de Portugal porque já luta com eles há muitos anos". "A nossa ideia com este projeto é criar sustentabilidade para o clube nos próximos anos. Não podemos esquecer que o Sp. Braga não tinha qualquer património próprio em 100 anos de história e agora vai ficar com este, uma cidade desportiva e um projeto único", disse aos jornalistas.Sobre a Liga NOS, António Salvador lembrou os "momentos muito difíceis" da equipa. "Só um clube como o Sp. Braga consegue ultrapassar estes embates. Estamos na luta até ao fim. Se fizermos o nosso trabalho podemos conseguir o terceiro lugar", concluiu.