António Salvador diz que Sp. Braga precisa de "superação" no início do campeonato

Sorteio da Liga NOS: conheça todo o calendário



Sorteio da Liga NOS: conheça todo o calendário

O presidente do Sporting de Braga considerou que a sua equipa terá de se "superar" para encarar o arranque da Liga NOS.António Salvador apontou que o sorteio da competição , que esta sexta-feira decorreu no Porto, vai obrigar a formação minhota a uma "entrada forte no campeonato"."Logo à segunda jornada vamos defrontar o Sporting e à quarta o Benfica. Será um mês agosto com muitos jogos, porque temos ainda as pré-eliminatórias da Liga Europa", disse o dirigente.O presidente do emblema bracarense fez as contas às solicitações da equipa e apontou que "em 20 dias terá de disputar nove partidas" no início da época."Queremos entrar fortes, e, usando as palavras do nosso novo treinador [Sá Pinto] vamos precisar, neste início de campeonato, de superação para ultrapassar todos os obstáculos", disse António Salvador.O dirigente deixou, ainda, o desejo que a edição 2019/20 do campeonato "seja competitiva, equilibrada, com muito fair play e sem violência".O Sporting de Braga arranca a competição em casa, a 12 de agosto, frente ao Moreirense, no dia 18 do mesmo mês visita o Sporting, e a 1 de setembro recebe o Benfica. Os duelos com o FC Porto estão marcados para a última jornada da primeira e da segunda volta.