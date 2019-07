António Salvador e a saída de Abel Ferreira: «Chegou com uma proposta que diz ser irrecusável»

Tal como temos vindo a noticiar, Abel Ferreira deixa o Sp. Braga para rumar aos gregos do PAOK . O presidente dos arsenalistas, António Salvador, prestou declarações à Sport TV esta segunda-feira, tendo assumido que "não estava à espera" deste contratempo a cerca de um mês da estreia oficial dos minhotos na Liga Europa."[Abel] Chegou de manhã com uma proposta que ele próprio diz que é irrecusável para a carreira dele e eu disse-lhe que, independentemente da amizade que tenho com ele, e da ligação destes anos todos, a partir daquele momento, eu iria tratar do assunto unicamente como presidente desta instituição e que iria defender os interesses do Sp. Braga, independentemente de todos os argumentos que ele me disse", afirmou o responsável máximo dos guerreiros do Minho.Instado a comentar o dossiê da sucessão, António Salvador não falou em nomes e disse apenas que iria resolver os dossiês "com calma". Note-se que, tal como o nosso jornal já avançou esta manhã na sua edição online, Silas (Belenenses) será o novo técnico do Sp. Braga