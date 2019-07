António Salvador e a saída de Dyego Sousa: «Poderá ficar resolvido nas próximas horas»

António Salvador, presidente do Sp. Braga, abordou, durante a apresentação do 'Braga Next', televisão oficial do clube minhoto, e da renovação do site oficial, a iminente saída de Dyego Sousa para os chineses do Shenzhen, algo que estará perto de se consumar. "Nas próximas horas ou dias poderá a situação ficar resolvida", atirou o líder arsenalista.





Para António Salvador, a saída de Dyego Sousa para o campeonato chinês não implica, obrigatoriamente, uma ida ao mercado de transferências. "Ainda hoje o nosso treinador pediu para Stojiljkovic ser integrado. Temos também o Hassan, que vai regressar. O plantel está praticamente resolvido. Poderá haver um ou outro reajuste, mas só depois do estágio o nosso treinador poderá tirar conclusões. 95 ou 98 por cento do plantel está encerrado. Não estamos a pensar vender mais ninguém. Entendemos que os jogadores que cá estão são fundamentais. Tudo é possível até ao último dia de mercado, mas não estamos a perspetivar mais nenhuma venda neste verão", revelou.