António Salvador: «É nos momentos difíceis que temos de estar presentes»

António Salvador foi o protagonista do "Duas de Letra", a rubrica que o Sp. Braga lançou com grande sucesso durante este tempo de paragem das competições. O presidente não desiludiu, respondendo às perguntas dos adeptos durante quase uma hora. Aqui ficam algumas das questões:





"Desde já, quero neste momento difícil um obrigado pela responsabilidade que todos os adeptos têm tido perante este momento difícil. São momentos muito complicados que estamos a atravessar e é necessária uma liderança forte. Felizmente o Sp. Braga tem uma grande estrutura para poder aguentar e ultrapassar este desafio que é muito complicado e para que consigamos sair dele com uma liderança ainda mais reforçada ainda e com o clube estável.""Também gostaria de ter todo o plantel sempre à disposição. Já sabemos que vamos perder um grande jogador, que vai marcar a próxima década, o Trincão, que como sabem já está vendido ao Barcelona, mas o resto do plantel, ou quase todo, vai-se manter para a próxima época.""Com satisfação e um enorme orgulho. Para todos os nossos adeptos, a nossa cidade e região. Mas não é obviamente com o trabalho de uma pessoa, mas de um conjunto de enormes profissionais que dão todos os dias o seu contributo para este crescimento notório, reconhecido por todos, ano após ano. É com grande satisfação que ouço várias pessoas a falar sobre isso, por este país fora, mas também por essa Europa fora, de vários agentes do futebol, que reconhecem isso. É um orgulho para todos nós.""Para se ser um bom presidente há duas palavras-chaves: paixão e exigência. A paixão deve estar em toda a gente que trabalha no clube, em todas as equipas para que todos percebam que esse trabalho é dirigido aos nossos adeptos. É preciso que todos entendam o amor ao nosso clube. A exigência deve estar sempre presente para que possamos dia após dia corrigir aquilo que fazemos de mal e podermos melhorar.""Não sou de virar as costas a nada nem de desistir. Obviamente que é nos momentos difíceis que temos de estar presentes e nem sequer sei dizer a palavra desistir. Vamos lutar todos juntos, eu e a minha equipa e todos os colaboradores deste clube, para que possamos ultrapassar este momento delicado, mas que acredito, com a ajuda de todos, dos nossos sócios e adeptos, vamos sair dele ainda mais fortes."