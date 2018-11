António Salvador e o interesse dos 'rivais' em Abel: «Ele tem caráter»

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, mostrou-se "confiante" na capacidade da sua equipa em garantir um bom resultado, no duelo de sábado, com o FC Porto, da 10.ª jornada Liga NOS.Os minhotos deslocam-se ao estádio do Dragão com os mesmos 21 pontos que o líder FC Porto, num duelo que António Salvador antecipa como "um grande jogo de futebol"."Será um jogo entre os dois líderes do campeonato, que considero ser as duas melhores equipas a jogar futebol em Portugal. O Sp. Braga tem grandes profissionais e ambição, e o nosso objetivo é discutir o jogo, olhos nos olhos, esperando por um bom resultado", analisou o dirigente minhoto, à margem da assinatura de um protocolo na Câmara Municipal de Esposende.Mesmo reconhecendo que será "uma partida difícil para ambas equipas", António Salvador mostrou-se convencido de que o seu conjunto poderá conquistar os três pontos que lhe darão a liderança isolada do campeonato, apesar de lembrar que essa será, também, a intenção do adversário."Claro que acredito que vamos ganhar ao Dragão, tal com o Pinto da Costa acredita que pode ganhar, em Braga, na Luz ou em Alvalade. São os dois líderes do campeonato e qualquer um tem legitimidade para vencer", sublinhou.Ainda assim, seja qual for o resultado neste desafio, o líder do emblema bracarense reconheceu que "nada no campeonato ficará decidido nesta jornada"."Quem vencer fica mais à frente, mas isto é uma maratona de 34 jornadas, e só quem for mais consistente e perseverante durante este tempo irá ser campeão. Queremos estar nessa luta, para no final podermos ser felizes", disse António Salvador.Os bons resultados da equipa neste arranque do campeonato têm potenciado rumores do interesse de Benfica e Sporting no treinador Abel Ferreira, algo que não preocupa o presidente do Sporting de Braga, lembrando que o técnico "tem contrato até 2021"."O Abel sabe qual é o projeto deste clube. As notícias não o afetam. É um grande treinador, com futuro tremendo, um dos melhores treinadores portugueses da atualidade e talvez de sempre no futuro. Tem caráter, um clube que lhe dá todo o apoio e sente-se em casa", desabafou o dirigente.António Salvador foi, ainda, instando a comentar a ausência de jogadores do Sp. Braga na mais recente convocatória do selecionador nacional Fernando Santos."Não comento as decisões do selecionador, que são soberanas, mas tenho a minha opinião sobre os jogadores do Braga, que é a equipa com mais portugueses como titulares e líder do campeonato. No entanto, quando o selecionador escolhe, somos Portugal é com eles que queremos vencer", disse o presidente do clube bracarense.António Salvador participou hoje na assinatura de um protocolo com a Câmara Municipal de Esposende, na sequência da aquisição do Complexo Desportivo de Fão, num investimento de 1,5 milhões de euros, que será a primeira base de treino do Sporting de Braga fora da cidade.