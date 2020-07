António Salvador e o "número mágico" da cláusula de Carlos Carvalhal: «10 milhões»

António Salvador foi questionado esta quarta-feira por Record sobre a cláusula de Carlos Carvalhal, treinador que foi hoje apresentado no Sp. Braga.





"É o número mágico: 10 milhões", respondeu o presidente do clube minhoto, o mesmo valor da cláusula de Rúben Amorim que, segundo reclama o Sp. Braga, ainda não foi paga pelo Sporting.Já sobre a entrevista exclusiva de Frederico Varandas a Record na qual referiu que "o Sporting será sempre um gigante e o Sp. Braga jamais será um rival", António Salvador disse não fazer comentários."É um problema do presidente do Sporting. O trabalho do Sp. Braga está à vista de todos, tanto a níveis de resultados como em níveis de infraestruturas. Não queremos olhar para fora", respondeu.