António Salvador: «É óbvio que a conquista de uma Taça é importante»

António Salvador vai ser hoje reconduzido para mais quatro anos na liderança do Sp. Braga. O ato eleitoral decorre neste momento e com o atual presidente como único candidato, sendo que há um universo de 10.002 sócios em condições de votar, mas até ao momento votaram apenas cerca de 500 associados.





"É um dever cívico como sócio deste clube, um direito que me assiste e o apelo que faço aos sócios é que mostrem a vitalidade deste clube, que venham votar porque é um dia muito importante, com condições de voto muito bem organizadas e em total segurança", disse o presidente no momento em que exerceu o seu direito do voto."Não prometo nada… Os sócios conhecem-me há 18 anos, sabem o percurso feito, nomeadamente na última década. Os sócios e eu sabemos muito bem o que queremos continuar a fazer: um clube a crescer, sustentável, com ambição, a fazer cada vez mais. E os sócios podem contar com esta direção para isso nos próximos quatro anos", garantiu ainda Salvador, abordando ainda a final da Taça de Portugal."Ganhar é sempre o pensamento do nosso clube e de todos os profissionais. Hoje vamos votar e depois concentrarmo-nos naquilo que é um dos jogos mais importantes, ou o mais importante, que é a final da Taça de Portugal. Independentemente de ser um novo mandato ou não, todos os jogos são importantes e todas as vitórias são importantes. É óbvio que a conquista de uma Taça de Portugal é ainda mais importante."Refira-se que António Salvador parte para o sétimo mandato consecutivo como líder do Sp. Braga, desde fevereiro de 2003 quando assumiu a liderança da SAD minhota, juntando a presidência do clube desde abril de 2004.A grande parte dos jogadores que compõem o plantel do Sp. Braga, que preparam a final da Taça de Portugal, este domingo, em Coimbra, votaram perto da hora do almoço. Galeno e Tormena foram os primeiros a votar, seguindo-se um grupo grande e encabeçado pelo treinador Carlos Carvalhal. Curiosamente, na altura da entrada dos jogadores do plantel principal, António Peixoto, mais conhecido por Pli, e candidato derrotado nas últimas eleições, estava a sair da sala.